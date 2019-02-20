陸海空視覺饗宴 閃耀大鵬灣
台灣燈會在屏東！眾所矚目的2019台灣燈會終於19日晚間正式登場，蔡英文總統與現場萬人齊聚點燈「巨鮪來富」，陸的百燈爭豔、海的水舞、空的煙火及全台首演無人機秀等3D視覺饗宴，讓台灣燈會30年閃耀不已。縣府估計，近60萬人入園。
總統點燈 要大家多玩幾天
「燈會很棒！來到我的故鄉請不要急著走，要多玩幾天！」主持點燈儀式的蔡英文總統指出，看著主燈「巨鮪來富」好吃又好看，足以代表屏東已越來越進步並充滿光彩與自信，而在燈會中更能證明屏東已吸引全世界的注目，請大家一定多來屏東走走，絕對讓大家相當驚艷。
蔡英文強調，台灣燈會在屏東的規模特別大，不僅有3大燈區，擁有好口碑的屏東綵燈節也納入其中，這是中央與地方一起努力的成果，非常感謝第一線的付出，台灣燈會將成為閃亮招牌，誠摯邀請「下港」、「頂港」與國外好朋友一同拿起手機拍下美照，相邀朋友一起來屏東玩。
無人機群 破天荒燈光排字
「沒有雲霄飛車的迪士尼在屏東！」屏東縣長潘孟安也說，30年的第一次對屏東而言是挑戰更是榮耀，台灣燈會在國際評鑑上是台灣最重要的活動之一，承辦台灣燈會讓世界了解台灣屏東的活力，全力動員33個鄉鎮市，把最美好的一面呈現在國人面前。
潘孟安強調，今年台灣燈會在屏東有多項創新，包括主燈首次次不以生肖年設計，「巨鮪來富」主燈在燈會結束後將留在大鵬灣展示。
此外還邀請INTEL公司無人機燈光展演，此破天荒的創舉、300架無人機在夜空中變化出「屏東」、「TAIWAN」等字樣，讓台下觀眾滿滿感動。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。