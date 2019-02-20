陸海空視覺饗宴 閃耀大鵬灣

2019年02月20日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

台灣燈會在屏東！眾所矚目的2019台灣燈會終於19日晚間正式登場，蔡英文總統與現場萬人齊聚點燈「巨鮪來富」，陸的百燈爭豔、海的水舞、空的煙火及全台首演無人機秀等3D視覺饗宴，讓台灣燈會30年閃耀不已。縣府估計，近60萬人入園。

總統點燈 要大家多玩幾天

「燈會很棒！來到我的故鄉請不要急著走，要多玩幾天！」主持點燈儀式的蔡英文總統指出，看著主燈「巨鮪來富」好吃又好看，足以代表屏東已越來越進步並充滿光彩與自信，而在燈會中更能證明屏東已吸引全世界的注目，請大家一定多來屏東走走，絕對讓大家相當驚艷。

蔡英文強調，台灣燈會在屏東的規模特別大，不僅有3大燈區，擁有好口碑的屏東綵燈節也納入其中，這是中央與地方一起努力的成果，非常感謝第一線的付出，台灣燈會將成為閃亮招牌，誠摯邀請「下港」、「頂港」與國外好朋友一同拿起手機拍下美照，相邀朋友一起來屏東玩。

無人機群 破天荒燈光排字

「沒有雲霄飛車的迪士尼在屏東！」屏東縣長潘孟安也說，30年的第一次對屏東而言是挑戰更是榮耀，台灣燈會在國際評鑑上是台灣最重要的活動之一，承辦台灣燈會讓世界了解台灣屏東的活力，全力動員33個鄉鎮市，把最美好的一面呈現在國人面前。

潘孟安強調，今年台灣燈會在屏東有多項創新，包括主燈首次次不以生肖年設計，「巨鮪來富」主燈在燈會結束後將留在大鵬灣展示。

此外還邀請INTEL公司無人機燈光展演，此破天荒的創舉、300架無人機在夜空中變化出「屏東」、「TAIWAN」等字樣，讓台下觀眾滿滿感動。

(中國時報)