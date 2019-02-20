免費營養午餐 最快9月上路

2019年02月20日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣學童免費營養午餐是縣長林姿妙的重要政見，但外界質疑，宜蘭縣財政窘迫，指林的政見恐跳票，19日縣務會議後，林姿妙強調，會為免費營養午餐打拚。縣府表示，將在4月提追加預算，如議會通過，今年暑假後營養午餐就可實施。

昨林姿妙表示，自從她進入縣府後，聽取府內21局處的簡報，預算上她是該用一定會用，如教育福利等，而該節省連一毛錢都會省，目的就是要減輕年輕人的負擔，縣府會在財政狀況允許下開闢財源，為免費營養午餐來努力。

宜蘭縣政府祕書長林茂盛強調，外界所言的免費營養午餐跳票，所指的是「真正沒有做才叫做跳票。」但不管是今年追加預算，或明年編列預算後來實施，免費營養午餐都是縣府既定政策，一定會推動也沒有跳票的問題。

林茂盛表示，對於預算縣府的立場與前提就是該用則用，該省則省，該省的部分會檢討，甚至是以緩濟急，免費營養午餐的實施是以不增加縣庫負債為前提，會在4月的追加減預算檢討，並提出免費營養午餐的政策。

林茂盛表示，半年的免費營養午餐預算約須1.33億元，在不增加負債的情形下，會積極爭取來提出，希望議會可以全力支持，如若議會通過後，可在暑假後、9月開學時，全縣中小學學童就可享有免費的營養午餐。

(中國時報)