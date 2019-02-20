打造電競基地 侯友宜當校長

2019年02月20日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市府打造新北電競基地，開設九大類多元課程，引爆熱潮，今年聚焦三大類課程，首創免費電競學程班，開設電競專業科目、賽事企畫、節目製播三大學程，新北市長侯友宜19日化身電競學程班校長，與Garena培訓主播一同播報遊戲賽事，嗨翻記者會場。

侯友宜19日出席電競學院記者會，化身學院校長「侯利多」，廣邀喜好電競朋友報名，期許培養更多電競人才，讓新北成為全台電競領頭羊。

侯友宜說，電競產業崛起，市府去年成立「新北電競基地」，培育250位電競產業人才，今年以「我的電競夢，新北來Carry」為訴求，盼能系統性提升人才培育數量及品質，達成擴大推廣電競產業及專才養成效益。

本次電競學程班與電競運動經紀公司競酷數位合作，結合台灣電競協會、宏碁Predator掠奪者、台灣競舞娛樂、1111人力銀行等企業，加速育成電競專才。

競酷戰隊總監吳敬晨表示，完整電競產業鏈除培訓企畫、直播、賽事營運、管理能力及工程設計等專才，培養出具跨領域、跨產業專業能力的人才，對產業鏈串連及產業發展有很大幫助。

經發局表示，本次推出為期4個月免費電競學程班，規預計3月起正式開課，課程涵蓋主播賽評、電競產品行銷、賽事企畫製作、遊戲體驗、轉播訓練及節目企畫直播等多元專業培訓，19日起開放報名，詳見經發局官網。

(中國時報)