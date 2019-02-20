新竹都城隍廟花燈 300作品爭豔

2019年02月20日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市年後盛事「新竹都城隍廟己亥年賽花燈暨金豬賀喜，慶元宵」燈會活動，19日在市長林智堅主持啟燈儀式後正式展開，花燈展將為期1個月，今年計有291件作品，分別在公爺殿、夫人殿、彌勒佛殿、明正樓2、3樓及法蓮寺等會場展出，民眾可前往欣賞。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞表示，新竹都城隍廟創建於西元1748年，至今已逾270年，不僅是市定古蹟，同時是台灣位階最高的城隍廟，更是昔日竹塹的地區信仰、社交、文教中心，在全台有崇高的地位，每年固定辦理許多廟會文化活動，其中1年1度的元宵迎花燈，更是北台灣盛大的民俗活動。

鄭耕亞說，元宵花燈是歷史悠久的活動，1932年由當時的管理人鄭肇基提議於每年農曆正月十五日到二月初二舉行迎花燈活動，熱鬧市街增添新年氣氛，至今已有90多年歷史，凡連得3年優勝作品者，將獲廟方頒發可永久保留的光緒14年親賜的「金門保障」金牌縮小版牌匾。

去年282件作品報名參賽，今年參加人數再增加達291件作品，除傳統長勝軍、社會組新竹監獄外，培英國中也來勢洶洶，在花燈中加入科技的元素，能以手機平板來控制燈籠，相當吸睛，競賽結果將在近日公布。

此外，已成新竹市元宵傳統走街活動的新竹縣忠信學校「竹塹城元宵走街祈福巡禮」，昨天晚間連續第18年在新竹市鬧區展開，師生們以各式裝扮環城走街慶元宵，沿街並發放6000盞豬寶寶環保燈籠與2萬份紀念幣賀年卡，活動熱鬧。

(中國時報)