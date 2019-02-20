時力楊澤民資格不符 彰化立委補選競爭少一人
彰化縣第一選區立委補選將於3月16日舉行投票，原有4人登記參選，中央選委會19日公布候選人名單，時代力量楊澤民因戶籍遷入時間太晚，失去候選人資格。楊澤民強調辦公室服務不打烊，並發聲明宣布直接參選2020立委選舉。
彰化縣第一選區立委補選，除上周末才成立和美、鹿港競選辦公室的楊澤民外，另有國民黨提名柯呈枋、民進黨提名黃振彥和無黨籍的房仲業者紀慶堂登記參選。
因補選與一般區域立委選舉的候選人登記資格有所不同，接受時代力量徵召提名的「理科伯伯」楊澤民，因錯估遷戶口日期，最終在登記資格審查作業後，遭中選會告知資格不符。楊澤民也透過臉書貼文，表示原辦公室到期後，希望另尋支持者提供辦公室，拜託大家伸出援手。
時力彰化縣議員吳韋達說明，選舉規定只要在「選舉公告」前遷入戶籍就有資格；但中選會在1月4日公告投票日、時間、選區與名額等，1月10日則是公告登記時間、地點、應具備表件與保證金等事項。楊在上月8日才把戶籍從彰化市遷入和美鎮，原本時力黨部認為應有參選資格，不料中選會公布的審議結果卻事與願違。
(中國時報)
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