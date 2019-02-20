國民黨嘉市黨部拍賣 籲民眾別投標
國民黨嘉義市黨部及宿舍將在20日由嘉義地方法院執行法拍，國民黨市黨部19日舉行記者會表示，該黨中央委員會行政管理委員會副主委李福軒、律師溫三郎表示，台北高等行政法院已裁定停止執行，黨部已無拍賣必要，並呼籲民眾不要來投標，以免後續有冗長的法律程序，財產也無法使用。
國民黨因財務困難大量解僱黨工，且因國民黨財產遭黨產會凍結，發不出離退黨工的退休金，離退黨工委任律師聲請民事強制執行，於20日拍賣黨部及宿舍。
李福軒表示，台北高等行政法院於去年裁定停止執行，且台北地方法院本月14日判決國民黨得以所有中投公司104年、105年股利及欣裕台公司減支款11.39億支付尚餘的資遣費用9億7035萬，因此已無繼續拍賣必要。
溫三郎也說，因黨部尚有租賃、借用的情形，若不知情民眾得標後，除無法融資使用還得面臨排除占用的官司，且國民黨也不排除對拍定人進行假處分、假扣押，後續還有冗長的訴訟程序，呼籲民眾不要投標，以免未得利先受害。
對此，嘉義地院表示，因是由債權人（黨工） 委任律師提出，明天上午11點，國民黨嘉義市黨部拍賣作業仍照常進行。
(中國時報)
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