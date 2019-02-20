國內外團體踩街 東港嗨翻天

2019年02月20日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

2019台灣燈會19日晚間正式在大鵬灣開幕，而午後的東港鎮內已搶先嗨翻天，來自日本三重縣、高知縣、北海道以及菲律賓、越南與台灣客家、原住民等14組國內外團隊輪番上演踩街秀，俗稱海產街的光復路頓時成為國際舞台，吸引不少遊客駐足圍觀。

屏縣府指出，踩街活動從下午2點登場，除有越南國家偶劇團、菲律賓UST Legazpi舞團，還有日本5個團隊各展技藝，高知縣YOSAKOI團隊造型奇特服裝展現不同風貌，列隊整齊畫一，直線型的編舞十分吸晴。

當中來自千葉縣的銚子跳躍太鼓是保有以鏗鏘有力的節奏展現祈求豐收、向海神傳達感謝的祭典文化；名古屋真中祭名古屋學生隊則以「?」喚醒沉睡中的熱情，舞者個個充滿朝氣與笑容；另北海道札幌市舞出屬於札幌YOSAKOI索朗祭的特色，濃濃日本風的祭典舞蹈，各具特色的服裝造型，民眾看得大呼過癮。

台灣踩街團隊有九天民俗技藝團帶來顛覆傳統廟會的神偶藝陣表演；娜麓灣樂舞劇團則是結合傳統與創新、動人豐富的原住民樂舞；另還有融合客家傳統特色的歌謠、山歌與舞蹈、以及東港在地東隆宮的大漢樂團、東港開基共善堂什家將等，整個海產街為此熱鬧非凡。

踩街秀的同時，大鵬灣燈區內發放5200個小提燈，雖然大會指出3點才開始發放，但還沒中午12點已出現排隊人潮，可知撲滿小提燈超搶手。大會強調，大會共準備8萬個小提燈，燈會期間每天下午3點都會在燈區內發送，歡迎民眾索取。

(中國時報)