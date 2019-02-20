花蓮婦人手狂顫 直呼出運了
全台只有3張1200萬彩金的台彩豬年刮刮樂系列「大吉利」，最後一張千萬頭獎19日在花蓮吉安鄉「吉星投注站」拉尾盤刮出，店家開心透露幸運兒是家住附近、年約40歲的常客，該名婦人天天上門買彩券，昨天還一口氣買了4張，果然中大獎！且她刮完後還不停顫抖說：「我好像中頭獎了」確認後兩人抱著興奮高聲尖叫。
吉安鄉自立路「吉星投注站」業者林佩儀說，前幾天就頻頻夢到一堆雞蛋，讓她一頭霧水，以為近來全台缺蛋；她笑說，看到中獎婦人雙手顫抖拿尾數一堆0的刮刮樂向她確認，經系統核對確認中獎，才恍然大悟，立即協助婦人聯絡台彩總公司。兩人抱著開心得不得了，直呼說：「真的出運了！」
業者說，這名婦人收起笑意，立即趕快返家，透露中獎婦人為熟客，應是名家庭主婦，因為她喜歡買大面額的刮刮樂，經常上門試手氣，對她相當有印象，這次她一口氣買4張售價1000元的大吉利刮刮樂，幸運刮出1200萬元頭獎。
店家也立刻製作布條掛上並放鞭炮報喜，中獎消息傳出後，吸引不少民眾前來沾喜氣，還有人指定要刮大吉利刮刮樂試試手氣，盼也能成為千萬得主，投注站氣氛相當熱絡，不過有老司機彩迷發現，全台三張千萬已陸續在桃園、嘉義和花蓮刮出，「不用再刮啦！」
(中國時報)
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