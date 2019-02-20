陶神復出遶境 鶯歌商家祭拜
鶯歌不僅有200年的製陶歷史，陶瓷老街福興宮裡更供奉了全台唯一的陶神羅明神像，鶯歌區長周晉平表示，陶神信仰沒落多時，19日迎出陶神遶境，不僅希望讓各界了解鶯歌獨有的陶神信仰，也讓商家得到庇祐、陶瓷老街更加興旺，大家都能賺大錢。
清嘉慶年間泉州人吳鞍將製陶技藝引進鶯歌，同時也傳入了陶神羅明信仰，此後鶯歌製陶業者也都會在農曆9月初9陶神羅明誕辰時，輪流擔任爐主舉辦宴席、遶境及布袋戲酬神活動，陶神誕辰也和農曆3月16日的碧龍宮龜公誕辰，並列為鶯歌二大特殊節慶活動。
1970年代鶯歌製陶業者引進瓦斯窯後良率大幅提升，加上塑膠製品取代民生陶瓷，嚴重衝擊陶瓷產業，往年都被爐主迎回家供奉的陶神，最終被請到福興宮裡，陶神信仰就此沒落。
鶯歌區公所為讓民眾了解傳統陶神信仰，特別在昨日元宵節將祂請出，並在陶瓷老街以徒步方式遶境，讓民眾可以更接近陶神，遶境沿途不僅商家設案焚香祭拜，更有許多國內外遊客拿出相機拍照。
周晉平表示，今年區公所與陶瓷藝術發展協會、同慶里辦公室、福興宮管委會合作舉辦「2019諸事歡喜慶元宵」，特別從陶博館迎出陶神，在神將鼓陣帶領下，沿著重慶街、尖山埔路、育英街等地步行遶境。
周晉平說，陶神是在地居民的久遠信仰，鶯歌陶瓷老街聲譽更是享譽國內外，因此特別舉辦陶神遶境活動，不但祈求一年平安，也希望讓民眾感受到鶯歌人文氣息。
在地民眾則說，陶神遶境已是非常久遠前的記憶，如今還能復辦，讓年輕一輩也能目睹陶神遶境的盛況，相當難得。
(中國時報)
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