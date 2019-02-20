南隘國小生 運動不再怕風雨
新竹市政府為了讓孩子有更舒適的學習環境，投入近千萬為全市最南端的南隘國小暨附設幼兒園整修、打造廚房、風雨操場及社區共讀站，19日落成啟用儀式，小朋友能夠吃好、自在運動，讓學習力倍增。
教育處長李芳齡指出，市府近年已在南隘國小投入2452萬元，進行跑道整修、建物耐震補強、環境改造等工程，在環境設計上，結合南隘國小學童、聯合大學及朝陽大學建築系師生、社區居民、社規師與建築師的巧思，利用隨手可得的稻草和竹子裝置校舍，將香山區的在地特產，竹子、稻米、玻璃、茶花、荔枝、牛等意象融入其中。
這次校園改善工程，更打造富含竹與稻特色的隘米遊樂園，展現市府持續推行新校園運動的精神，歡迎民眾到香山遊玩時，別忘了到南隘國小走一走，體驗南隘好山好水及美麗的自然風光。
南隘國小校長賴黃宗表示，新完工的風雨操場、社區共讀站、幼兒園廚房與風雨走廊，共花費967萬經費，過去南隘國小一直沒有室內運動空間，體育課碰上下雨天非常不方便，這次利用了閒置的頂樓空間加裝屋頂，讓孩子不論大熱天或雨天都可運動。圖書館也移到離教室區更近的1樓，方便孩子使用，也開放給社區居民。
(中國時報)
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