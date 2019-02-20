情侶攬客辦烤肉性愛趴 送辦

2019年02月20日 04:10 中國時報 陳淑芬

台中：32歲王女與36歲盧姓男友，在網路「多P交流中心」張貼舉辦大型活動訊息，招募網友報名後，租用汽車旅館房間辦烤肉性愛趴，吸引8名男客參加，並邀來2名女子到場從事性交易，現場先烤肉再辦事，檢方以妨害風化等罪起訴這對情侶。

(中國時報)