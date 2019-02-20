小小警察掃街 宣導交安防騙

白河警分局結合轄區幸福幼稚園及新營太子國中電音三太子等舉行掃街活動，宣導防詐、道安及婦幼安全。（莊曜聰攝）

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中國時報
／台南報導

白河警分局為了提醒民眾注意交通安全、防制被騙及婦幼安全等，19日上午結合在地幸福幼兒園舉行踩街活動，讓40位小朋友穿上可愛警察制服，還有警用機車開道，搭配新營國中電音三太子，熱鬧滾滾，吸引民眾注意，警方也趁機宣導防詐、道安及婦幼安全概念。

活動在一早展開，幸福幼兒園、太子國中、白河區公所等共同參與，在交通大隊重機開道下，穿著警察制服的幸福幼兒園小小警察們，化身鼓號樂隊，引導隊伍緩緩前進，在市場及主要道路路口還會停駐表演，大型警察玩偶沿路隨隊宣導，白河區公所防災宣導團發放宣導品及文宣、宣導標語旗幟。

白河分局長斯儀仙表示，偏鄉地區長者比例偏高，交通安全及詐騙防堵都是重要課題，另外婦幼安全也是近來社會矚目焦點，透過生動活潑的宣導方式，希望讓轄區民眾更能與警方結合，共同打擊犯罪維護治安。

白河警分局旁供奉天上聖母的福安宮，有別於往年元宵射燈謎活動，今年則請來區內幼兒園表演活動，小朋友手舞足蹈的可愛模樣，讓常到廟裡拜拜的爺奶看得非常開心，配合分局掃街活動的幸福幼兒園及太子國中電音三太子也登台演出。

(中國時報)

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