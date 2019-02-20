小小警察掃街 宣導交安防騙
白河警分局為了提醒民眾注意交通安全、防制被騙及婦幼安全等，19日上午結合在地幸福幼兒園舉行踩街活動，讓40位小朋友穿上可愛警察制服，還有警用機車開道，搭配新營國中電音三太子，熱鬧滾滾，吸引民眾注意，警方也趁機宣導防詐、道安及婦幼安全概念。
活動在一早展開，幸福幼兒園、太子國中、白河區公所等共同參與，在交通大隊重機開道下，穿著警察制服的幸福幼兒園小小警察們，化身鼓號樂隊，引導隊伍緩緩前進，在市場及主要道路路口還會停駐表演，大型警察玩偶沿路隨隊宣導，白河區公所防災宣導團發放宣導品及文宣、宣導標語旗幟。
白河分局長斯儀仙表示，偏鄉地區長者比例偏高，交通安全及詐騙防堵都是重要課題，另外婦幼安全也是近來社會矚目焦點，透過生動活潑的宣導方式，希望讓轄區民眾更能與警方結合，共同打擊犯罪維護治安。
白河警分局旁供奉天上聖母的福安宮，有別於往年元宵射燈謎活動，今年則請來區內幼兒園表演活動，小朋友手舞足蹈的可愛模樣，讓常到廟裡拜拜的爺奶看得非常開心，配合分局掃街活動的幸福幼兒園及太子國中電音三太子也登台演出。
(中國時報)
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