師上課擺爛 家長會與人本要求解聘

2019年02月20日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

這款老師令人搖頭！高市某國小姚姓代理輔導老師，上課行徑脫序，吃早餐、講電話、躺地板，消極擺爛毫無作為，曾遭輔導的學子陸續有自殘等危險行為，家長會19日與人本教育基金會公開譴責，要求解聘。教育局回應，已記過1次，必要時請校方重開教評會。

高姓家長會長指出，該教師年約30多歲，去年9月到任後，輔導行為頻頻惹議，像是利用一對一輔導時間，自顧自講電話、滑手機，學生只能愣在一旁。

高姓家長表示，該師強詞奪理，辯稱是進行「戲劇治療」、「園藝治療」，但5名被她輔導過的孩子，有人拿美工刀自殘、爬女兒牆，情況越變越糟。

人本教育基金會南辦主任張萍指出，家長們多次集結向校方反應該師不適任，學校也嘗試溝通，卻未能改善。去年12月啟動不適任教師調查，確定有多項不適任事項屬實。

未料，今年2月14日學校召開教評會，表決結果10票同意解聘、5票反對，但因同意解聘票數未達法定2/3人數，無法解聘該名不適任代理教師。

人本痛批，已經沒個案敢讓該師輔導，老師等同沒工作可做，每月卻可爽領近5萬元納稅人付的薪資，相當沒有天理，呼籲教育局退回教評會錯誤決定。

教育局強調，學校雖未通過教師解聘，仍已記過1次處分；教育局將審議該校所報教評會資料，並請學諮中心持續到校督導，學校也成立輔導小組，確保教師輔導成效。

(中國時報)