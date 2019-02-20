山友遺留廚餘 恐危害水鹿
太魯閣國家公園管理處去年委託國立屏東科技大學研究南湖山區及奇萊山區遊客活動對野生動物的影響，結果發現野生動物水鹿的活動時間、分布、族群數量及行為較一般動物容易受到影響，呼籲山友們一定要確實帶走排泄物或廚餘，以免影響野生動物的生態行為。
台灣水鹿屬於白天、夜間都會行動的野生動物，山友在白天遇到水鹿機會較低，夜間則經常可發現水鹿靠近山屋或帳篷，在周邊覓食，食用登山客遺留下的廚餘，甚至從人類的排泄物中攝取礦物質。
研究發現，南湖群峰常見的中大型哺乳動物有水鹿、山羊、山羌、野豬、獼猴、黃鼠狼等，大部分野生動物的活動時間、分布、族群數量及行為受遊客影響的程度較少，但台灣水鹿例外，有些水鹿習慣在人類活動範圍內覓食，但人類食物並不適合野生動物，也將危及台灣水鹿的健康及生態行為。
太魯閣國家公園管理處呼籲山友落實「無痕山林」的理念，不要在山區留下食物廚餘及任何物資，排泄物也務必妥善處理，此外，研究團隊今年將於奇萊山區繼續進行相關研究，如果在山區看到研究團隊架設研究用的相機或設備，請不要碰觸並儘速離開，以免影響研究進行。
(中國時報)
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