鄭世維找3子合體 余天找賴神掃街

2019年02月20日 04:10 中國時報 吳岳修 ／新北報導 ／新北報導

19日是大年十五元宵節，民進黨三重立委補選候選人余天應景與民眾搓湯圓、猜燈謎，面對對手鄭世維找來最強組合「漢子、禿子、燕子」的新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜及台中市長盧秀燕站台，余天直言「很擔心」，但也不甘示弱強調，當天會找「賴神」賴清德陪他掃街拜票。

余天19日前往三重區大同市民活動中心跟民眾拜晚年，現場舉辦搓湯圓活動，余天說這是他第一次搓湯圓，在老師指導捏起湯圓卻也有模有樣，接連搓好幾顆又圓又大的湯圓，余天笑說，可能跟平常在家裡會桿麵皮包水餃有關，他端起湯圓祝福現場民眾：「要像這湯圓一樣，圓圓滿滿，諸事大吉」。

國民黨候選人鄭世維23日的超級星期六之夜，將找來「漢子、禿子、燕子」合體站台，余天神情凝重不諱言表示「一定會擔心」，很害怕韓國瑜來三重造成的影響，但民進黨會傾全力找來所有大咖應付，23日當天他也找來一位「神級」祕密人物跟他一起掃街拜票。

在媒體追問下，余天脫口表示就是前行政院長「賴神」賴清德，他相信以賴神的知名度及影響力，「一打三沒問題」；蔡英文總統至今未到三重替余天輔選，余天也說，蔡總統可能留在選前之夜壓軸，「再沒辦法就我全家一起出動！」

(中國時報)