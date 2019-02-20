頭份天穿日 野餐送5色飯糰
中國時報
何冠嫻／苗栗報導
農曆正月20日為「天穿日」同時也是「全國客家日」，頭份市公所今年將環保意識結合野餐活動，24日規畫多項表演與客語闖關活動，邀請親子貼近大自然，踏青野餐並沐浴陽光，在玩樂中認識客家文化，另市公所也準備5色飯糰的野餐客家美食組，提供民眾報名索取。
天穿日為客家人感念女媧娘娘煉石補天的節日，男女老少也都在這天放下手邊工作，具環境愛護且讓大地休養生息的重要意義，市公所為呼應此精神，24日下午2點半在頭份運動公園舉辦以綠色環保為概念的野餐活動，並規畫多項遊戲，邀請親子共賞天穿主題的故事劇場、參與有獎徵答的客語大聲說、扭蛋轉轉樂等趣味活動。
頭份市長羅雪珠表示，天穿日別具客家文化意義，有環保、文學、歷史典故，且去年天穿日結合野餐活動廣受好評，今年以環保為主題，鼓勵民眾自備環保容器，在青青草地上野餐享用美食。
市公所也提供限量50份、以環保竹蓆便當盒盛裝5色飯糰的野餐客家美食組，20日早上8點在頭份市公所側門開放民眾報名索取。
市公所選用5種天然食材製作的飯糰，象徵女媧補天所用的5色石，廚藝老師李中瑜表示，5色飯糰：白、青、赤、黃、黑，分別代表通霄海鹽、三灣蝶豆花、客家紅麴梅、頭份薑黃、頭份黑豆，嚴選在地農產健康天然調色，讓民眾品嘗在地美食，貼近客家文化。
(中國時報)
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