做毒餌誘野狗誤殺家犬 吃上官司

2019年02月20日 04:10 中國時報 鐘武達

彰化：陳姓老農不滿飼養的鴨子常遭野狗追咬，以農藥摻入豬肝、肉塊做成毒餌，結果洪姓工廠負責人與顏姓女子的4隻狗因誤食導致3死1傷。彰化地法19日依違反《動物保護法》判老農拘役40日、併科罰金20萬元，緩刑2年。

(中國時報)