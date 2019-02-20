清潔工強制猥褻殺人 檢求處死刑
成功大學陳姓女研究生去年10月28日被發現陳屍該校力行校區諮商室內，警方逮獲涉案的清潔工林榮富後，他供稱向陳女借2000元不成而行凶。但台南地檢署經過3個月的偵查，卻認定林某是強制猥褻陳女再勒斃，19日除依強制猥褻殺人罪起訴，還建請法官量處極刑。
由於林某在偵查中，一再否認有性侵、猥褻陳女犯行，檢方根據警方鑑識人員在死者胸罩內側採集的斑跡檢體，經檢驗DNA型別與林某相符，加上又在被害人右側乳房採集到呈極弱陽性反應的唾液，認定林涉嫌強制猥褻。
檢方指出，林榮富為成功大學社會科學院教育研究所的臨時清潔工，負責社科院教研所環境清潔工作。2018年10月28日11時，林某在社科院大樓南棟4樓打掃時，以不詳原因邀約陳女到人員出入較少的社科院大樓北棟2樓諮商室。
2人進入諮商室後，林某即出手抓捏、親吻陳女胸部，經陳女抵抗尖叫呼救，林某唯恐他人聽聞，同時也為使陳女無法反抗，竟持放置於諮商室的抹布塞入陳女口中，再以雙手掐按陳女頸部長達10餘分鐘，致對方頸動脈及呼吸道遭壓迫導致腦部缺氧窒息死亡才停手。事後還把陳女推到牆邊，以沙發覆蓋掩飾，將諮商室房門上鎖後，逃離現場。
檢方認為，林某與陳女並非熟識，也沒有任何深仇大恨，竟為滿足一己私慾，誘騙被害人到難以求援之處予以強制猥褻後，再強勒對方頸部致死，手段凶殘，惡性重大，還引起成大校園師生極度不安與恐慌；加上林某被查獲後，對犯案過程均避重就輕，還否認猥褻被害人，更狡辯稱一時氣憤失手致被害人死亡，毫無悔意，建請量處極刑。目前林某仍在押，將於20日隨案移送台南地方法院審理。
(中國時報)
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