黃金龜王車拚 澎湖全島歡騰
澎湖慶元宵搶搶滾，眾所矚目的重頭戲鎖港里北極殿280兩黃金龜王與山水里上帝廟372兩金靈龜王大車拚19日熱鬧登場，預計3天後將揭曉新爐主，澎湖鄉親引頸企盼，祈福來年平安發大財。
離島澎湖元宵節比過年更熱鬧，各地寺廟張燈結綵慶祝鬧元宵，淵源百年歷史的乞龜活動帶動最高潮，澎湖鄉親乞龜祈平安歡喜迎接新年到。
澎湖地方俗諺：「摸龜頭，起大樓；摸龜尾，存傢伙；摸龜殼，事業頭路穩達達；摸龜腳，金銀財寶滿厝腳」，尤其黃金龜乞龜活動更象徵了最大榮耀。
價值上千萬元的黃金龜王大車拚最吸睛，總重量最多的山水里上帝廟372兩金靈龜王、號稱全國第一大單體的鎖港里北極殿260兩黃金龜王，同時選定19日元宵節舉行進水及開光點睛大典，正式登場公開亮相。
連莊3次的去年山水水靈龜王爐主澎湖鄉親陳至通高興表示金靈龜王帶來好運氣，旅行社生意風生水起，多年來謝謝金靈龜王青睞，今年決定讓賢易主。
澎湖旅外企業家陳大松是去年鎖港黃金龜王爐主，雖然神龜護體以無黨籍高姿態回鄉參選縣長失利，但仍衷心感謝庇佑，今年他躍躍欲試揚言重返山水故里力搏金靈龜王榮耀。
元宵節活動，澎湖全島歡騰搶搶滾，比農曆春節熱鬧，歡迎跨海澎湖來作客，感染著澎湖元宵夜未眠的瘋狂氣氛，一睹黃金大龜王閃亮亮的璀璨新風采。
(中國時報)
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