不動產仲介公會 3建言獲重用

2019年02月20日 04:10 中國時報 范振和 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣不動產仲介經紀商業同業公會理事長羅吉秀一行人拜會縣長徐榛蔚，就放寬申請興建農舍等3項，提出懇切建言，徐榛蔚頻頻點頭，強調會充作施政重要參酌。不動產仲介公會也表示，為維護花蓮觀光大縣美名，建請環保單位及鄉鎮市公所清潔隊，加強取締違規看板及廣告，俾恢復美麗市容。

環保局長饒忠回應，將邀集相關單位召開座談會，並向從業人員宣導說明，給予適當改善期限，緩衝期過後會嚴格執法，避免違規廣告物影響行車安全，並維護環境整潔。

針對農民反映近年來申請興建農舍，花蓮核准案件明顯低於鄰近縣市，羅吉秀建請主管機關放寬標準，比照外縣市辦理。徐榛蔚責成相關單位派員至外縣市觀摩，製作明確的申請流程表並簡化流程。

農業處副處長張仁智說明，農委會2015年修訂法令，申請興建農舍必須符合客觀要件，目前縣內申請案件有增加趨勢，縣府會派員至公會宣導法規。此外，對於經營計畫書不完備，縣府也會協助輔導農友修正，如果公會對法規有疑義，也可透過縣府請求農委會釋示。

不動產仲介公會也建請地政處應將有消費糾紛的會員公司，列為優先稽查對象。地政處長江東成說，地政處2018年上半年對不動產經紀業者業務檢查11家，其中，曾發生消費糾紛者6家（共8件），下半年以有發生消費糾紛的5家業者，列入優先檢查對象，將來會持續依此標準稽查。

(中國時報)