抽檢塑膠書套 3毒性超標100倍

2019年02月20日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

開學了，各大品牌書套熱銷，新北市府抽驗市售10件塑膠書套，發現3件樣品試驗時溶出DINP，較限量值0.1％超出100倍，恐干擾內分泌原本機制造成失調，也可能妨害生物體生殖機能或引發惡性腫瘤。

書套是許多人保護課本最好的方法，不過塑膠書套在長時間反覆觸摸下，恐有塑化劑或重金屬溶出而影響健康。新北市消保官抽檢市面10件塑膠書套，委託財團法人台灣玩具及兒童用品研發中心實驗室檢驗，10件樣品重金屬溶出皆符合標準，但3樣品於塑化劑溶出試驗竟測出DINP較限量值0.1％超出100倍。

法制局長黃怡騰表示，DINP對動物具有急性毒性，被環保署列為第一類毒性化學物質，另3件樣品商品標示不符，其中2件無製造廠商名稱及電話、地址及原始製造地；1件在本體上未標示製造廠商地址及原始製造地。

消保官表示，已依消費者保護法規定令塑化劑不符合商品的製造廠商先行下架。

(中國時報)