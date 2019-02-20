苗栗子宮頸癌率 全國第4

2019年02月20日 04:10 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

台灣最常見的三大婦癌為子宮頸癌、子宮內膜癌與卵巢癌，每天約有15人罹患，為女性健康殺手，據統計，苗栗縣子宮頸癌發生率佔全台灣各縣市的第4名，而卵巢癌更在2017年成為苗栗縣10大致死癌症的第10名，但苗栗觀念保守、抹片篩檢率不到3成，呼籲民眾定期檢查，才能將致死率降到最低。

大千綜合醫院醫療副院長暨婦產科醫師林敬旺表示，近20年來，罹患子宮內膜癌增加幅度達31％，卵巢癌也擠入女性癌症發生率的第10名，雖抹片篩檢的推廣，能讓子宮頸癌發生率大幅下降，但因苗栗婦女觀念保守，抹片篩檢率只有26％，每年仍有不少侵襲性子宮頸癌案例發生。

院方指出，近期完成腹腔鏡微創子宮頸癌手術的病人，都是多年未做抹片篩檢，因其它問題就醫時，在護理人員建議下才接受抹片篩檢，屆時才發現子宮頸癌，所幸及時發現並接受腹腔鏡微創手術，目前皆已康復出院。

但其中42歲的吳小姐腫瘤較大，手術後需要接受放射性電療，醫生考量她還年輕，為避免後續電療影響她的卵巢功能，不但保留了卵巢，還幫她做了最先進的「腹腔鏡卵巢移位手術」。

林敬旺呼籲，定期做婦癌檢查是保障女性朋友健康的重要關鍵，若能早期發現、早期治療，才能讓婦癌危害生命的機率降到最低。

(中國時報)