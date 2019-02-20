婦人疑闖紅燈 遭快車撞死

2019年02月20日 04:10 中國時報 林欣儀

台中：趕著上班的許男19日清晨6點多，開車行經向上路五段、工業28路口，疑車速過快，撞上走在斑馬線上的66歲陳姓婦人，陳婦被撞飛60公尺落地，當場死亡。警方初步調查，許男未酒駕，陳婦疑闖紅燈，正進一步調查釐清肇事責任。

(中國時報)