蘇治芬助理姓哖 正港台妹
立委蘇治芬助理哖芮蓁因為姓氏罕見，交換名片或與她加line，常被誤以為是「藝名」，或者是原住民，也有人認為是大陸少數民族的姓，她強調，這名字非但是真名真姓，而且她還是正港的台妹，老家住在雲林斗南鎮。
雲林縣府民政處長張政國指出，根據戶政系統統計，目前「哖」姓全國不到100人，堪稱罕見姓氏，且泰半分布在南投縣、台中縣山區，雲林縣很少，也因此常被人認為是原住民的姓氏。
哖芮蓁表示，她對自己的族譜一無所知，爸爸是斗六人，媽媽斗南人，但因為爸媽很早就離婚，她跟著媽媽生活，很少和父親家族的親友連絡互動。
哖芮蓁說，因為姓氏最常被認為是自取的「藝名」，也有人以為她是原住民，又猜祖先來自大陸少數民族，光是談論她的姓氏源流就一大篇，很容易被記得。
(中國時報)
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