賴峰偉泉州天后宮乞龜點睛

2019年02月20日 04:10 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

淵源於大陸閩南的元宵節乞龜活動，今年澎湖縣長賴峰偉跨海逗熱鬧，19日與泉州副市長周真平連袂為泉州天后宮4萬5000斤大米龜開光點睛，期盼乞龜文化奠定兩岸和平基石。

超過250年歷史的乞龜文化飄洋過海在澎湖發揚光大，近年來大陸泉州風行，不惜重金禮聘澎湖老師傅跨海前去傳授疊砌米龜技藝，今年泉州天后宮最大米龜就是澎湖精心傑作。

兩岸歡慶元宵節，澎湖縣旅遊發展協會應邀出席泉州天后宮「澎泉元宵乞龜」點睛儀式，澎湖縣長賴峰偉隨行，19日與泉州市副市長周真平共同主持大典。

賴峰偉歡喜表示乞龜文化已昇華為兩岸和平交流基石，這是珍貴歷史文化瑰寶；周真平強調澎湖與泉州一水相隔，乞龜文化是澎泉交流佳話。

賴峰偉隔岸喊話自詡是全台首位跨海大陸主持乞龜點睛典禮的現任縣長，但是澎湖鄉親卻頗感遺憾，直指澎湖元宵節是地方習俗年度最重要的節慶，縣長本末倒置，這也是澎湖多年來歷任縣長缺席地方宗教大典的第一人。

(中國時報)