基隆天穿日 看戲還能醃福菜

2019年02月20日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

「天穿日」是客家人為感念女媧補天而慶祝的日子，自2011年起更被訂為全國客家日。基隆市長林右昌與文化局長陳靜萍19日在市務會議後記者會宣布，24日將在基隆文化中心廣場舉辦客家活動，不僅有一系列的遊戲與展演，還會教導民眾手作醃製客家福菜，邀請大家來共襄盛舉。

記者會上，市府邀請到客家花鼓班教學學員，帶來花鼓擊奏表演，並宣告活動當天將以大陣容來精采呈現歌舞，歡迎大家共襄盛舉。

基隆市客委會主委劉邦常表示，當天除客家歌舞表演、美食攤位，安排客家豬籠粄DIY百對親子競賽，將用桃紅色（火龍果汁）、紫色（紫地瓜粉）、白色3種顏色製作客家粄脆，參加者將粄脆排列出創意造型，並將作品拍照紀錄後，現場蒸熟豬籠粄，供民眾品嚐，前5名頒發獎牌。

陳靜萍表示，活動規畫認識客語闖關遊戲，安排客語薪傳師解說及指導闖關者看圖說客語，過關者獲1張園遊會體驗券，另結合客家山歌、客家舞蹈、口說藝術、戲劇演出各式藝文展演，生動展現客家文化底蘊。詳情請至文化局網站（http://www.klccab.gov.tw ）查詢。

(中國時報)