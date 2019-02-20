鹿遊楠西廁所 師生驚呼好美

2019年02月20日 04:10 中國時報 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

校園廁所美化，師生一起來。台南市楠西區楠西國中學生發揮創作巧思，以在地特色梅花、鹿為主題，用彩繪及馬賽克磁磚拼貼，讓原本老舊的廁所亮麗大變身。玉井國小則全校徵稿票選，設計男廁、女廁識別標示，讓學生有參與感，更加愛護校園環境。

去年暑假期間，楠西國中配合藝文深耕計畫辦理暑期營隊，參加營隊的徐佩瑄、江宜庭、林俐岑、吳孟芸等10位同學，以楠西在地特色，山林、梅花、野生動物鹿為發想主題，幫學校廁所牆面設計多彩又富藝術氣息的彩繪及磁磚拼貼圖案。「鹿遊‧廁所牆面亮麗變身後，學生驚呼「廁所好美。」

(中國時報)