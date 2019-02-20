警方溯源搗破4層販毒網 4人送辦
以27歲余姓男子為首的販毒集團專販賣大麻，高市警方逮獲購買吸毒藥腳，逐一抽絲剝繭並向上溯源，一連搗破4層販毒網絡，起出毒品大麻3公斤，市價約200萬元，將余男等4人依毒品罪送辦，余男被法院裁定收押。
鳳山警分局偵查隊緝毒小組日前接獲線報，指稱21歲林男嗜好吸食大麻，造成住家出入複雜，破壞社區安寧，嚴重影響社會危害，警方日前循線查獲林男，當場查扣大麻2包、大麻梗及大麻研磨器1個等證物。
警方根據林男貨源擴大追查，查出23歲洪男以台南市北區1戶民宅為據點，開「藥」局涉販毒牟利，鳳山警方飛象過河，會同台南警方搗破毒窟，查獲洪男涉販毒，查扣大麻17包共毛重609.55公克、毒郵票2片、大麻吸食器4個等證物。
經警方抽絲剝繭，鎖定上游藥頭38歲詹男，透過購買並持有大麻，再將大麻分裝後，涉販賣給下游，警再北上桃園市中壢區1戶民宅搜索，查扣大麻62包共毛重1464.7公克、現金6萬元。
但警方見機不可失，趁勝追擊詹男幕後的供貨藥頭余男，並掌握其行蹤，一舉逮獲，當場查扣大麻1包毛重1041公克、現金1萬9千元等物。其中林男、洪男及詹男坦承犯行均交保，余男則被法院裁定收押。
(中國時報)
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