花燈賽奪特優 收容人大放藝彩
新竹都城隍廟賽花燈競賽長勝軍「新竹監獄」，今年除可望在都城隍廟的競賽中獲得優勝外，日前參加在屏東縣舉行的「2019台灣燈會」，並以「減塑救地球‧永續海洋」的減塑環保主題花燈，勇奪特優榮耀。
新竹監獄指出，為結合現代藝術與傳統民俗文化活動，並增進收容人對元宵節民俗文化與節慶淵源的認識，每年都會提供收容人發揮藝術創作的機會，並將作品參與全國燈會的花燈競賽，一直以來都受社會各界人士的喜愛與好評。
竹監今年也參加於屏東縣大鵬灣國家風景區登場的台灣燈會，並以「減塑救地球‧永續海洋」的海洋環保為主軸，除了將花燈以傳統絨布包覆外，運用多種塑膠、橡膠資源及巧思，透過噴塗上色加工，製作各類仿真海洋生物樣貌，突顯海洋汙染的危害，傳達環境保護議題，喚醒世人共同愛地球、護海洋，善待環境讓資源永續利用的觀念與訴求，深獲燈會評審肯定，奪得「特優」榮耀。
竹監也推出「五穀豐登‧諸事大吉」的金豬主題花燈，利用牙籤、山棕、絨布等材料，以仿真比例精心製作各種家禽家畜，作品唯妙唯肖，搭配屏東在地文物景觀及農漁產品等，突顯在地獨特風情，再配合各式燈光及音效襯托，獲得優等成績。
(中國時報)
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