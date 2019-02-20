拆兩岸綠牆 尚待新韓流

2019年02月20日 04:09 中國時報 陳建仲

立法院新會期甫開張，民進黨政府即迫不及待點燃統獨新戰火，在最優先立法的修法草案中，納入所謂5項「保台法案」與多項「強台法案」，打算憑恃立法院多數，一舉翻修《兩岸人民關係條例》、《廣電法》、《著作權法》、《營業祕密法》、《國家機密保護法》等，以國家安全之名在兩岸間築起綠色圍牆，赤裸裸侵犯言論、政治、信仰、遷徙自由等憲法人權。民進黨此舉儼然和九合一選舉後的主流民意對決，不但官逼民反，也是在催生新韓流。

民進黨日前決議，與國安相關的「保台五法」列為最優先法案，明訂兩岸進行任何政治協議事前及協議簽署後，都必須進行公投的條件與門檻；修正退離職公務員赴大陸管制期間最長延至15年；強化國安相關退離職人員出境管制機制；領取大陸居住證的台胞不但須申報，且不能參加任何公職選舉，也不能擔任軍人、公務員、各級公立學校教師等。

國民黨主張兩岸應簽署和平協議，並且列入黨綱中，近來可能爭取黨內總統提名者，包括黨主席吳敦義、前立法院院長王金平都倡議兩岸可以協商簽署和平協議。

但依據民進黨規畫的修法內容，兩岸任何涉及政治議題的談判，必須「由行政院提出談判計畫，立法院2/3同意」，在提出前，行政院可以舉辦諮詢性公投。而兩岸政治性協議談完後，還必須獲得3/4立委出席、3/4同意後，再進行全國性公民投票，由全國選舉人數半數以上同意，才能通過。

這樣的修法計畫令人匪夷所思，兩岸政治性協議不但協議生效的法定程序比修憲更加嚴厲，最離譜的是「政治議題談判」定義不明確，可以包山包海，任何牽涉到兩岸公權力行使的協議，都可能沾上政治協議的邊。事實上，民進黨早就連兩岸經貿協商都不放過，「兩岸協議監督條例」草案自2016年林全內閣提出後，至今未曾審查，導致「兩岸服貿協議」至今形同作廢。

經貿議題尚且如此，民進黨竟然還想在看不到「日出」的「兩岸協議監督條例」之外，再加上「雙公投」的手銬與腳鐐，這不是衝著國民黨，而是向北京嗆聲：不和民進黨談判，休想和其他人談。

民進黨以打擊假新聞為名，預計修正《廣播電視法》等7部法規；以強台為名，打算在《營業祕密法》中，增加檢察官可對高科技偵查內容發出保密令的機制；以防止境外勢力介入選舉為口實，擬修改《選罷法》、《總統副總統選舉罷免法》，要求在台灣刊播競選或罷免廣告時，刊播業者以及仲介刊播廣告者必須查證委託經費是否屬於外資或陸港澳資金。

民進黨要剝奪領大陸居住證者服公職的權利，明顯牴觸憲法；以洩露科技為由對台企進行偵防，禁止退將參加大陸領導人所主持、黨政軍機構所舉辦的慶典活動等，以國家安全為名，赤裸裸侵犯憲法賦予的人民權利，企圖打造堪比「柏林圍牆」的恐怖綠色圍牆。

九合一選舉，全民用選票直接嚴厲打臉蔡政府，不料民進黨慘敗後，竟然執意應和獨派，脫去兩岸維持現狀的假面具，訴諸統獨操作。如果韓國瑜因此而黃袍加身，那絕對是被民進黨逼出來的！（作者為資深媒體人）

(中國時報)