2019，鬼混而不調整的企業慘了

2019年02月20日 04:09 中國時報 丁學文

大陸有個說法：逢八必凶，逢九必亂。這讓人感覺今年大陸仍會是讓人心驚膽跳的一年。認真想想，大陸對外有中美貿易戰的方興未艾及一帶一路的頻頻受挫，對內則有經濟的增長放緩及股房二市的不振。也許，2019年真的會如習近平在「改革開放40周年」大會上說的：大陸正經歷一場「驚濤駭浪」的危機。而夾在中美之間的台灣，本來就很難擺脫兩岸博弈，現在更難不受貿易戰的影響，與其爭論台灣過去20年到底是鬼混還是調整，我相信台灣企業更關心的是如果政策及體制還是繼續延宕，未來20年自己應該何去何從？

《經濟學人》在春節前嘗試以一個新字Slowbalisation（全球化放慢）帶我們認識了解現今全球經濟的實況。《經濟學人》認為今天的保護主義與貿易緊張其實只是2008～2009年金融風暴的延續。相較於全球GDP而言，跨國的投資、貿易、銀行貸款，甚至供應鏈全都陷入瓶頸而進退失據，全球化正讓步給一個新的停滯時代。

本來那個「不論企業的歸屬國」是哪個國家都應該被平等對待的全球商業規則，卻正面臨被拋棄的境地。但對企業更大的影響在於長期投資的規畫改變，為了避開地緣政治及不穩定的法規變化，企業只好選擇避開相關的國家及產業。這個情況正在發生，跨國企業的跨境投資占全球總值，在2018年已經減少20%。

未來新的世界將會有截然不同的運作方式。區域障礙會讓Slowbalisation越演越烈。北美、歐洲及亞洲的供應鏈會從緊密結合轉為回歸本土。

全球化放慢還會產生兩個不利結果：首先，它會產生新的困難，各個區域之間的貿易緊張以及由華爾街及FED主導的全球金融體系會讓各個市場陷入停滯。第二，全球化放慢並不能治癒全球化產生的問題。自動化來臨注定西方藍領難以再起，全球企業只會在最便宜的地方聘雇不需要技能的人員，氣候變化、移民及逃稅問題在沒有全球合作得情況下都將難以解決。所有企業CEO面對的將是一個前所未有的新局面，慣有的商業規則即將被顛覆。這讓我想起Honda創辦人本田宗一郎說過的話「經驗是時代的廢氣」，CEO曾經引以自豪的經驗法則將一夕之間成為企業經營的最大障礙。

順風順水時，股價上漲或是成為獨角獸是企業做強做大的表徵，但再過來你會發現企業如何能夠生存下來的能力更重要。因為在現在這種處處充滿不確定的環境中，會不會因為顛覆性的因素而突然垮掉，已經成為所有企業主最大的夢魘。但企業該怎麼避免這個情況呢？無非是訂出正確的戰略，明白自己該做什麼、不該做什麼。如果把企業的業務比作一個木桶，首先要明白這個木桶有沒有一個致命的短板，短到了別的板子再長也會影響企業在新商業時代的生存發展？如果有這樣的短板，你萬不可自以為是梟雄親自去補那個短板，要趕緊改弦易轍或找適合的人來代替。你得學會站在桶上看全局，如果自己跳下去補短板，你的木桶注定分崩離析。

全球商業環境注定即將截然不同，有3個不確定因素甩也甩不開。第1是中國和國際的形勢：這個影響我相信台灣一些企業已經深有體會。要是企業對這些情況完全無感，還想依賴政策協助打天下，你早晚會被國際關係搞得灰頭土臉；第2是新科技帶來的行業顛覆：科技日新月異，IP（智慧財產）將變成致命武器，它會讓你發現市場留給你的時間窗口沒有你以為的那麼長；第3是新商業模式的顛覆：新創顛覆者無處不在，這些外來者才是你最難以經驗法則防禦的競爭對手，它們橫空出世，卻會讓你在毫無防備中失去你的領地。

總而言之，在新商業時代，企業自己必須具備生存的能力，靠政府扶持打天下將越來越不靠譜；論資排輩的順勢而為會突然失靈，你得逼自己相信年輕人，因為年輕人比你更能適應這個完全不同的新時代。而從中美貿易摩擦到各地的新創顛覆來看，企業經營已經到了必須學會適應以IP做防禦、以資本運作做武器的新時代，唯有抱著有容乃大的胸懷有捨有得，懂得善用「IP+資本」的整合，才能讓企業上善若水，得以長久發展不被吞噬。（作者為創投合夥人）

(中國時報)