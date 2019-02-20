2019年02月20日 04:09 中國時報 黃光國

高雄市長韓國瑜為了兌現他「人進得來，貨賣得出去」的政見，以「你儂我儂」形容兩岸關係，立刻招來蔡政府的圍剿。陸委會發言人邱垂正表示，中共一再以武力恫嚇威脅、打壓台灣國際生存空間，推動矮化台灣的「一國兩制」台灣方案，企圖消滅中華民國，這應該不是兩岸一家親、你儂我儂的做法，他並呼籲各界拒絕大陸這個「恐怖情人」！

北京大學台灣研究院李義虎院長等人在2015年所著的《一國兩制台灣方案》中就強調：「台灣模式」和「香港澳門模式」完全不同，它是「實事求是和思想解放的產物」，希望能夠「吸納百家之長」，探討台灣問題的解決之道。書中列舉我主張的「一中兩憲」、張亞中的「一中三憲」，以及大陸學者王貞威建議的「中華聯合共和國」構想等，立論客觀開放，絲毫沒有「恐怖情人」的味道。

陸委會官員如果沒有看過這本書，導致蔡政府的無知，這是嚴重的失職；如果他們看過這本書，而將「一國兩制台灣方案」和「消滅中華民國」畫上等號，這是惡意的扭曲，為了政黨的利益，刻意欺騙選民。請問：從1949年國民政府撤守台灣，到現在已經過了70年，兩岸之間還沒有簽訂和平協議，雙方智庫難道不要思考解決之道嗎？

韓國瑜質疑蔡總統不接受「九二共識」，又不敢宣布台獨，「不知要把國家帶到哪裡去」，蔡英文在臉書上發文，用她一貫的文青語言，說她每天的工作就是「努力壯大台灣，強化國安」，「我們是主權國家，台灣人民有獨立行使的意志，也有自由的選擇」，最後還反酸韓國瑜：「以為多了好幾位陸委會主委」！

這話就叫人感到奇怪了。當政府官員刻意扭曲事實，導致人民利益嚴重受損，甚至還要承擔戰爭的風險時，難道他們不能用「獨立的意志」和「自由的選擇」設法自救嗎？為什麼對政府的作為提出質疑，就變成「陸委會主委」呢？她為什麼不追究陸委會有沒有盡到幕僚的責任？

立法院開議，民進黨擬修改《兩岸人民關係條例》，將退休將領及政務官赴大陸的管制由3年延長到15年。所謂「壯大台灣，強化國安」，說穿了其實就是：兩岸關係只有蔡英文一個人說了算，其他人統統都給我「閉嘴」！不閉嘴也得「禁足」，以免跑去對岸說些她「不中聽」的話。請問，這是哪一門子的「選擇的自由」？（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）

(中國時報)