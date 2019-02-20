真黨員 真民調 真辯論 真太陽

2019年02月20日 04:09 中國時報 張亞中

原本以為，國民黨缺少的是理念、信仰，現在看來，國民黨連信任都出現了危機，不僅人民對國民黨不信任、國民黨對制度不信任，連幾個太陽彼此間都缺少信任。

有的太陽說：不可以採行全民調，因為有可能是「假民調」，還特別舉了洪秀柱作例子，民調很高，但支持度卻一路下滑；也以韓國瑜為例，如果以民調作為甄選標準，韓根本無法出線。要避免對手政黨在初選時介入，所以要避免採行全民調。因為要尊重黨員，所以應給黨員初選的權利。

有的太陽說：不可以採行黨員投票，因為有可能是「假黨員」，黨員可在幾個月內暴增20萬人，人頭黨員已成為若干太陽的投票部隊。由於選舉要面對的是全體人民，因此應以全民調為對象，才是正途。

國民黨是個百年老店，「假黨員」與「假民調」並不是新鮮事。國民黨的宮庭文化，說好聽些是「調和鼎鼐」，說白話些就是「搓湯圓」。每一個主張的表面理由是勝選，真正原因則是哪一種方式對當權者有利。因此國民黨的初選制度可隨時更改，反正都是「假」的，大家說好就好，當要換掉依制度產生的候選人時，就說「那個方式」並不準確，也不公正。「換柱」就是明例。

2020年大選情勢一片大好，太陽們個個爭相出頭，假民調與假黨員的爭議被攤在檯面上了，也讓人民真正看清楚，這些太陽們早就知道「假」的所在；但人民也會問，為何這些當權者在位時不能把「假」的變成「真」的？

把「假黨員」變成「真黨員」並不困難。目前黨籍重檢時，當權者都會以維護個資為由拒絕其他人置喙，而由黨工一手負責。我主張國民黨應委託有公信力的律師公會、事務所作為第三方，由他們出面辦理黨員重檢，確認接受重檢者是真黨員，還是人頭黨員，並把所有人頭黨員的推薦人、入黨時間全部攤在陽光下。

「假民調」要變成「真民調」也不難，我主張，應向全台民調公司公開徵求，挑選最具知名度與公信力的民調公司至少5家，最多可達7家，也可請具公信力的學者專家及民間組織推舉。

假黨員與假民調的根本思維，就是參選人把選民當成羊，想的是用哪一種方式才能為自己圈更多的羊。我認為，無論「黨員投票」或「全民調」，都必須建立在一個基礎上，就是不應把選民當成羊，不要去糊弄他們，而是把他們當成真正的「公民」，這才有意義。

視選民為「公民」而非「羊」的方法，就是多辦幾次參選人理念與政策的辯論。辯論會場次不怕多，只怕少；道理路線不僅愈辯愈明，也是對國民黨的最佳宣傳造勢。因此，至少應舉辦5場有電視轉播的辯論會，而且不是形式上的「假辯論」，而是有血有肉的「真辯論」，讓候選人用自己過去的所作所為、現在的理念政策來爭取選民的支持。

有了「真黨員、真民調、真辯論」，國民黨才能得到人民的信任，太陽間也才能彼此信任，也才會產生一個眾望所歸的真太陽！

（作者為國立台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長）

(中國時報)