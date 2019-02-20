2019年02月20日 04:09 中國時報 李志堯

近期高雄市長韓國瑜的發言屢遭蔡政府炮轟。韓市長對兩岸關係的說法，引起府院聯手發動「剿韓」攻勢，蔡總統親自發文回擊說「沒有指腹為婚這回事」，還以「多了好幾位陸委會主委」酸韓國瑜；行政院長蘇貞昌亦批評韓「不要為了賺錢，丟了主權」；陸委會更嚴詞警告韓市長，登陸推銷農產品不能與陸方簽署協議，並拒絕上海台辦主任李文輝會晤韓國瑜的要求。一時間，「打韓」、「卡韓」似乎成為民進黨的頭號任務。韓國瑜不過是個民選地方首長，卻受到中央政府傾力圍剿，實屬罕見。

其實蔡政府這種「上駟對下駟」的打法，可能隱含選戰上的政治算計。

首先，藉著塑造「接受九二共識」與「否認九二共識」對決的氛圍，為民進黨2020年總統大選的戰略主軸定錨，同時拉抬蔡總統在綠營的支持度，並號召深綠、淺綠選民歸隊。

第二，絆住韓國瑜幫高雄拚經濟的腳步，讓他的政見和抱負無法施展，在無可奈何的狀況下，韓有可能轉而直接競逐總統大位。但如此一來，在缺乏參選的正當性下，失信於高雄市民，就可為民進黨重新光復高雄市奠基。

第三，以「一桃殺四士」的謀算，製造韓國瑜和「國民黨三個太陽」：吳敦義、王金平、朱立倫之間的矛盾、對立，重蹈「分裂的國民黨」敗於「團結的民進黨」的覆轍，以取得2020選舉的勝利。

第四，營造藍綠雙方統獨對決的態勢，使「白色力量」台北市長柯文哲的政治話語權及新聞曝光度被邊緣化，再伺機說服柯P與蔡總統搭檔組成「蔡柯配」，角逐2020大選，再度贏得中央執政權。

第五，民進黨否認九二共識，製造統獨對立，可刺激、挑釁中共鷹派倡言喊打，激起台灣內部民粹意識的反彈，增加綠營得票率。

換言之，隨著2020總統大選的煙硝味愈來愈濃，綠營若將韓國瑜操作成假想敵，應可收「分化藍太陽、孤立柯文哲、刺激共產黨」之效，俾利綠色政權持續執政。

台灣年長的一輩時常懷念「台灣經濟奇蹟」，那是1970年代台灣躋身「亞洲四小龍」的榮耀感。然而歷經20餘年藍綠惡鬥的折騰，台灣的經濟幾乎原地踏步，榮景不再，年輕人找不到出路。這也是為什麼韓國瑜日前會感慨地說，「台灣整整鬼混了20多年，完全沒有在進步！」

執政黨想要贏回民心，就應秉持「政治是服務經濟的手段與方法」，將選戰主軸重新拉回「民生經濟」與「兩岸關係」的議題，唯有經濟成長才是台灣進步的真正核心議題，不要一廂情願地「聯美抗中」，抑或擒「藍」先擒「韓」，否則帶給台灣的風險與衝突將難以預期。

（作者為中華戰略學會研究員）

(中國時報)