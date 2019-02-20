美國支持蔡英文連任嗎？

2019年02月20日 04:09 中國時報 主筆室

蔡英文總統19日透過CNN專訪，表態將競選2020連任。2016年美國曾明確支持蔡英文競選大位，當時國民黨氣若游絲，蔡英文明確表態不改變中華民國憲政體制現狀。3年後，許多現狀已經改變，美國還會繼續支持她嗎？

可以從美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲最近兩度對台灣朝野提出的關切與示警切入：一是反對蔡英文總統到美國國會演講，呼籲眾議院議長裴洛西勿貿然邀請。二是致函喜樂島聯盟總召郭倍宏，對台獨公投表示擔憂與忠告；美國在台協會隨後跟進表態，不支持台灣獨立公投，這裡頭透露許多值得探究的訊息。

就表層現象面觀察，第一，喜樂島推動台獨公投，美國官方的反應公開且明確，毫無模糊的外交辭令，這是極為罕見、甚至是一種嚴厲的表態，因而有媒體解讀，美國支持蔡英文連任。第二，美國自去年以來友台氛圍不斷升高，卜睿哲尤其知台、親台，卻突然對美國國會邀請蔡總統演講一事急潑冷水；公民投票是人民合法的政治權利，美國一貫都說「尊重」，這次卻明確表示反對。去年以來美中貿易戰愈演愈烈，美國一貫友台、支持蔡英文，但進入總統大選政治狂飆期，美方既表態壓抑台獨，又對美台關係踩煞車、設安全閥，矛盾的訊號令人疑惑。

從實質面看，卜睿哲公開信和AIT的發言表達美國不支持台獨公投，都是以涉及美國深遠且重大的國家利益為理由，重申美國反對兩岸任一方片面改變現狀的行動，這是美國長期以來的政策。其中最值得釐清的是，何謂美國「深遠且重大的國家利益」？

中美建交40年至今，美國對兩岸的政策從未改變，一方面與中國大陸維持正式外交與全面性的官方關係，一方面透過《台灣關係法》繼續提供台灣防衛性武器、發展非官方的經貿、社會、文化等關係，並透過行政權、司法權接受台灣當局實質的治理地位。美台交流儘管密切、頻繁，美國卻從未承認台灣的國家主權地位，政府與民間的區隔、主權與治理權的界限，絕對分得非常清楚。

川普上台後，美國對中國展開戰略性的對抗、壓制與防堵，美國國會議員無論出於遏制中國或友好台灣的動機，不斷提案提升台灣的主權國家地位，各方力量湧動下，刺激了台灣內部的促獨聲浪。但對美國來說，維持兩岸和平與穩定才是真正的國家利益。如果台灣獨立，美國將陷入戰爭危機；如果兩岸統一，美國左右逢源的角色將被邊緣化，統一後的中國也將使美國更難對付。

因此，美國的最高戰略、長期利益非常明確，縱然出現戰術的調整，也只是階段性的過程，短期的變化改變不了長期的目標。所以最愛打台灣牌的川普才會一面間歇性地對台灣示好，另一方面還問幕僚：「美國為何要保護台灣？我們能得到什麼？」

美國肯定並支持台灣的民主與自由，但美國不承認台灣是主權國家，兩者之間不容混淆；儘管美國表達反對台獨公投，為蔡英文爭取連任暫時化解獨派步步進逼的壓力，但同時也是嚴正警告民進黨政府，不可在2020選情激化下跨越紅線，做出違反美國利益的冒進之舉。

在絕大多數台灣人的認知中，中華民國才是大家安身立命、共愛共守的主權國家，但蔡總統卻硬把我們的國家切割成「過去的中華民國」和「現在與未來的中華民國台灣」，這無異是割裂中華民國本來完整的國家主權，追尋實際上並不存在的台灣國家主權！以至於變成現在這種「既不承認中華民國，又不敢台獨，現狀也岌岌可危」，令整個國家失去方向、進退曖昧，陷入認同分裂的巨大困境。也難怪韓國瑜詢問蔡總統「要把中華民國帶到哪裡？」的大哉問，令民進黨政府跳腳。

從短期來看，美國或許傾向支持蔡英文連任，但仍有三個變數，一、民進黨的實質作為。民進黨選戰會不會超出美國畫定的範圍。二、中美動態關係。若走向平穩，美國需要中國的支持，對蔡英文的支持可能弱化。三，韓國瑜的氣勢。若國民黨氣勢直逼民進黨，美國會傾向中立。

(中國時報)