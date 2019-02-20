2019年02月20日 04:09 中國時報 主筆室

高雄市長韓國瑜就任後，日以繼夜、不眠不休，行銷高雄拚經濟，港都觀光人潮迭創紀錄，新聞頻頻攻占媒體與網路，不斷成為全台焦點。民進黨則以高規格、超比例對他發動全面圍剿，卡韓、打韓聲聲急，一波強似一波，反而刺激了韓國瑜的人氣與鋒芒，真是想不旺也難！

從兩岸論述、縣市長登陸交流，到農產品輸陸、台灣經濟是否鬼混20年等問題的火線交鋒、短兵相接，最新引爆的話題是，韓國瑜在酒吧直播，行銷高雄的酒吧觀光文化，也為爭取前瞻計畫高捷岡山路竹延伸線補助款槓上中央，怒嗆行政院竟要求所有計畫重寫，形同換黨後就惡卡高雄建設。

果然，韓國瑜一出招，蔡政府立刻抓狂反擊，兩位總統府發言人輪番批韓是「喝醉酒的土包子」，蘇揆反嗆韓「半夜在酒館滿嘴胡說」。行政院副院長陳其邁則是趕緊回應「原計畫和補助都不變」。

韓國瑜是否「口誤」仍待釐清，但他這驚天一炮，不僅讓府院聞風跳腳，實質上已使原有疑慮的高捷預算，經由行政院公開承諾照舊無誤，等於又為高雄的建設爭取到明確的績效。

韓國瑜動見觀瞻，任何發言主張都會受到高度的重視，也必然會遭到不同意見的討論，稍有不慎，立刻會受到嚴厲的批評，這當然是他在衝刺揮灑之外，必須特別戒慎注意的。

但民進黨由蔡總統、蘇揆領軍，以中央政府對地方首長發起總攻擊，無疑顯露其忌憚與心虛，再加上國民黨為爭奪2020提名的內鬥難看，還真是逼得韓國瑜非選總統不可！

(中國時報)