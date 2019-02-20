2019年02月20日 04:09 中國時報 黃清龍

一國兩制是大陸對台的一貫主張，「習五條」也重申要以「兩制的台灣方案」實現和平統一。然而當初香港實施一國兩制時的內外環境，不論是大陸本身還是國際社會都已發生很大變化，未來想複製於台灣恐怕困難重重。

長期以來大陸方面總認為，台灣人是因不了解乃至誤解、曲解，才會反對一國兩制。言下之意，一國兩制是被汙名化了。然而即使一國兩制在香港不算失敗，也未必就適用於台灣。因為一套制度的吸引力並不單純源於制度理性（得到好處），也在於提出制度時的環境是否發生變化，以及有沒有其他更好的選項，而這些正是台灣和香港的不同之處。

當初鄧小平創造一國兩制模式，原是為了讓改革開放初期的中國大陸，在接納資本主義制度相對成熟的香港時，可對內自主、對外自由，以確保50年內特區政府不會「社會主義化」，同時又不影響大陸的社會主義制度發展。也就是說，一國兩制用在當時的香港，更多的是出於大陸本身的需要，香港人只是沒有選擇餘地而已。然而台灣不是香港，香港是英國的殖民地，台灣不是。更不用說台灣已經民主化，有著成熟的公民社會與對民主自由體制的堅持。

再者，一國兩制剛提出時，全球政經意識形態仍處於兩極對立的冷戰框架下，一國兩制放在當時的時空，其獨特性在於一個被國際社會視為極權代表的共產政權，竟然願意下放權力給資本主義的香港，並向國際社會表明50年不變，這給了國際社會很大的想像空間，包括所謂和平演變。因此願意為北京的承諾背書，最終令一國兩制成為不只是香港、北京，也是西方社會的共識。

然而過去20多年全球化沛然發展，民主潮流與科技普及導致民粹主義興起，一方面所謂的普世價值成為共識，另一方面則是非西方國家對普世價值的反彈，變相削弱其他政經想像（一國之內可兩制並存）的可能性。而當「一國可包容兩制」的特性消失，西方又對北京不再存有變革的期望，反西方的北京對親西方的台灣提出一國兩制下的統一訴求，自然很難得到共鳴。

公平地說，一國兩制在香港即使不算成功，也絕不能說是失敗，畢竟回歸20多年來，香港的經濟活力與社會發展都比當初持悲觀論者要好得多。然而台灣人確實擔心在一國兩制下中華民國將消失，淪為只是中華人民共和國轄下的一個特區，而且會像香港一樣「一國日增、兩制漸泯」，因此，即使是改良版的一國兩制（所謂台灣方案），在台灣社會都將是阻力重重。

有大陸評論者稱，習近平提出「台灣方案」，就表示必然不同於香港模式，而且也不是大陸統一台灣，而是由兩岸共同完成，亦即台灣與大陸互為締造統一的主體。據此推想，包括統一後的國歌、國號、國徽國旗，甚至是軍隊的去留安排等，兩岸都可以協商。果如是，統一後的兩岸將是一個再造的新國家（名稱或許就叫中國），工程更加浩大，需要縝密的規畫來從長計議，豈是有著香港陰影又被國際排斥的「一國兩制」足以涵蓋的呢？

(中國時報)