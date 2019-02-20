蔡政府眼中的韓「瘤」

2019年02月20日 04:09 中國時報 黎家維

高雄市長韓國瑜日前才跟蔡總統在兩岸議題上針鋒相對，你來我往，搞到府院聯手圍剿。上周日他深夜在酒吧開直播，抱怨「高雄前瞻計畫全要改寫」，質問行政院長蘇貞昌「什麼意思」。蘇貞昌回擊他「滿嘴胡說」，總統府發言人林鶴明說「酒後直播不是好點子」，另一位發言人黃重諺則在臉書酸韓是「喝醉的土包子」。如今韓市長似乎成為當紅的「全民進黨公敵」，想參一咖加入圍毆行列的人越來越多，而韓的人氣也似乎越打越旺。

為何韓市長變成民進黨的眾矢之的？不外兩個原因。第一，跟韓對陣的、打韓的，不論輸贏都能紅。最明顯的就是陳其邁，雖然在選戰中敗給韓國瑜，但是在黨內外的評價卻反而扶搖直上。另一個則是有扶龍命格的王世堅議員，兩人完全沾了禿子的光。這讓綠營許多本性好鬥的人士更加蠢蠢欲動。反正打韓看似有百利而無一害，萬一真打倒了，還能拉抬自己的政治水位。因此，圍毆韓的人只會越聚越多。

第二是因韓國瑜現在猶如民進黨政權內的「癌細胞」，不斷增生，甚至開始擴散，未來更可能危及政權存亡，豈能視而不見！但棘手之處在於，打也不行，不打也不行。高雄本是深綠票倉，與民進黨政府的關係才真是「你儂我儂」，因此中央挹注資源毫不手軟。但如今韓市長當家，中央的「奶水」只要縮水，不僅會引起在地鄉親反彈，更容易被韓市長大作文章。但大量資源的挹注又好像肥水落入外人田，擔心韓會不斷汲取養分而壯大。萬一高雄真的人進來，貨出去，做出點成績，高雄不僅將成為南部縣市的「示範區」，更會在南部快速「擴散」，翻轉深綠票倉。因此與其放任其增生擴散，不如及早下手切除病灶。

不過，國內的資源既然不能少，蔡政府只好在兩岸問題上關緊大門，並對韓市長的兩岸活動嚴厲看管。這一方面呼應其中國威脅論與無限上綱的國安訴求，為其2020年「抗中、保台、護主權」的選戰主軸鋪陳；另方面更希望在實質上切斷高雄「貨進人出」最主要的對外動脈與市場，讓少了外來養分的癌細胞萎縮餓死，也能遏止擴散效應出現。

於是，當韓市長重批政府兩岸政策時，在「習五條」上撿到槍並嘗到甜頭的蔡總統，自然不會錯過這個機會而放手與韓對衝。未來兩人在兩岸議題上的交鋒，恐怕只會更加頻繁。

中央聯手對一個地方首長出重手，實屬罕見；之所以如此，除了顯示出這些首長已超越一般地方諸侯的政治實力外，更透露出民進黨政府權力的跛腳，所以地方首長才敢紛紛向中央叫板，甚至南北一起炮打中央。對已經表態參選2020大位的蔡英文而言，現在北有芒刺（柯文哲）在背，南有韓「瘤」掣肘，看來她也已經準備好在兩岸議題上，一次和雙雄對決了。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)