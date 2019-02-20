參與大灣區 人進來貨出去

2019年02月20日 04:09 中國時報 湯紹成

大陸國務院18日發布《粵港澳大灣區發展規畫綱要》，香港、廣東和澳門3地行政首長21日更將聯合舉行「宣講會」，宣布粵港澳大灣區（簡稱大灣區）正式登場。

大灣區是繼美國紐約都會區、舊金山灣區和日本東京都市圈之後的世界第4大灣區，面積達5.6萬平方公里，人口6600萬，2017年GDP生產總值突破10兆人民幣，GDP總量規模超過了俄羅斯，在世界國家排行中名列第11位，與南韓持平，成為全中國經濟最活躍的地區。這也是繼「京津冀」、「長江經濟帶」和「一帶一路」之後，大陸第4個大型戰略規畫。

大灣區是由廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、江門、惠州和肇慶9個相鄰的城市，和香港、澳門所組成，其中有4個中心：香港、澳門、廣州、深圳，占全國中心城市的1/3，包含了3個關稅區、3種貨幣、兩種社會制度、3個省級區域。

北京把香港認定為「國際科技創新中心」，乃大灣區的龍頭，而深圳又是區內科創實力最強城市。相較之下，深圳是「強科技、弱金融」，而香港是「強金融、弱科技」，互補性極強。澳門亦將建設成世界旅遊與休閒中心。廣州主要是充分發揮國家中心城市的引領作用。由此可見，大灣區的多樣性與互補性乃大陸全國之冠，發展潛力十足。

大灣區是當地城市融合發展的升級版，已從30多年前的深圳與珠海兩經貿特區，升級為先進製造業和現代服務業相結合的示範區，以區域經濟合作為基礎，發展為全方位對外開放的國家戰略。在教育方面，大灣區會建設世界一流重大科技基礎設施集群，香港特區政府也推出多項「青年內地交流資助計畫」，未來也必將惠及台灣同胞。

大陸國家主席習近平日前在《告台灣同胞書》40周年大會的講話中，已將和平統一的政策提上日程，並表示日後將會與台灣各界探索統一之路，這正是兩岸對話與協商的最佳時機，政府及民間都應主動面對。台灣若要趕搭大陸優勢發展的列車，並促進相關產業的優勢互補，必須積極參與大灣區的發展，以提升台灣的競爭力與促進兩岸融合發展。台商更不應在大灣區發展的起步階段缺席，應以20多年前赴東莞與深圳開荒闢地的精神積極投入。

為了吸引更多的台商及第二代台商青年參與，大灣區有關單位應有相應的配合，例如：設立統一窗口，方便台商落腳；制定相關的獎勵與優惠政策；設立基金或提供更方便的銀行融資渠道，以便讓台商推動「人進來」與「貨出去」。尤其，兩岸發展的差距日益加大，時間已不站在台灣這一邊，台商越早行動越可以獲得較好的成果。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心研究員）

(中國時報)