2019年02月20日 04:10 中國時報 周韻采

隨著中美貿易談判於上周展開，華為的命運越顯羈絆。華為財務長孟晚舟去年12月被加拿大警方逮捕，不是因為華為違反對伊朗制裁、竊取營業祕密、妨礙司法公正等罪名證據確鑿，而是美、中在5G和人工智慧（AI）領域上交戰日趨熾烈。華為是目前通訊大廠中每年投入研發預算比例最高的業者，超越高通、蘋果和三星。在通訊科技界競爭的鐵律就是專利，華為多有斬獲，讓美商備感壓力。

川普非美國建制派政客，乃狂人性格，打著「讓美國再度偉大」旗號，處處挑戰既有體制，如以總統職權宣布美國進入「緊急狀態」，以撥款興建美墨長城。故川普也不會在乎過去美國一直彰顯的自由貿易價值，如果能以華為作為棋子，迫使中方在貿易談判中讓步，川普絕對樂意如此做。

許多人認為美中兩強最後必會協調，避免衝突。我從華為事件則看到了悲觀。川普對中國的狂傲挑釁非僅僅個性所致，而是美國人長年對中國占便宜的不爽累積而成。美國民意顯示中國長期保護國內市場，尤其到數據服務時代，居然致力打造具中國特色的互聯網（內網互聯、外網阻斷），全面封殺美商從中分一杯羹的可能，甚至輸出全球，挑戰美國領先地位，已到了孰可忍、孰不可忍地步，故川普在貿易談判的強勢獲得跨黨派支持。而美國業者因歐盟祭出嚴苛的數據保護管制規範（GDPR），大大限縮其藉由市場獨占獲取利潤的空間，故也支持川普的強硬立場。

此時此刻的台灣，在美中兩強對撞的戰局中，其實是處於非常險峻的地位，因為雙方都有可能拿台灣當談判的籌碼，換取各自最大的利益。由於台灣的晶片製造已被整合於全球產業鏈，若美國國會通過禁止美商出售晶片給華為（違反制裁業者）的法案，台灣也會受波及。

然而民進黨卻利用美國打台灣牌的算計謀取自身的政治利益。蔡英文總統除了撿到槍，嗆聲習近平，表示台灣絕不接受「一國兩制」外，竟讓工研院發布同仁禁用華為手機。美國禁止的是華為的電信設備如核心網，而非消費者載具；小英政府則加碼擋下手機，完全是「大哥哼一聲，小妹帶頭殺」沒資安常識的自嗨。

台灣最佳的戰略利益就是平衡美中衝突，成為求取三方皆贏的協商平台；等而上之，則如同金正恩，將美、中玩弄於股掌間。小英卻為了穩住綠營基本盤，寧可押注一邊，不惜於美中衝突上添火加油，置所有台灣人的前途於險境。或者這也是習近平的盤算，不支持「兩岸都是中國人」的小英繼續執政，大陸就沒有了「中國人不打中國人」的緊箍咒，更可順理成章早日完成民族統一霸業。如此說來，小英及民進黨的短期利益竟與中國大陸的長期利益相符，豈不弔詭？（作者為元智大學資訊管理學系教授）

(中國時報)