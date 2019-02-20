酒駕累犯撞死2人 竟6萬交保

2019年02月20日 04:09 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

又傳酒駕慣犯撞死人。曾有酒駕前科的蕭姓男子，13日清晨酒駕行經沙鹿區衝撞3名晨運老人，酒測值為0.51毫克，其中2人送醫搶救數日後仍不治，未料，蕭不僅肇事逃逸，還找來陳姓男子頂罪。警訊後依過失致死等罪嫌送辦，但檢方複訊後，竟僅以6萬元交保，楊姓死者的兒子痛斥酒駕實在太惡劣。

被害女兒貼文 絕不原諒

自稱被害者女兒前天在網路PO文指出，在情人節前夕很早就去工作室，但一束花都還沒扎好，就接到醫院打來確認傷者身分的電話，到現場後，發現父親的鞋子及帽子，所幸有保住性命，但因頸椎受傷得面臨漫長的復健之路。

她說，「肇事者的媽媽要來探望，我們拒絕了，因無法原諒，也不值得原諒！」也因為這段PO文，讓台中這個月來第3起重大酒駕肇事致死案件曝光。

肇逃找人頂罪 畫面洩底

警方調查，69歲王姓、70歲顏姓及68歲楊姓3名老人，13日清晨5時許，一同在住家附近晨運，因閃避違停路邊的小貨車而併排走到車道上，竟遭31歲蕭男駕駛小客車從後方追撞3人，楊當場噴飛4公尺遠後落地，現場多隻鞋子及帽子散落路上，蕭隨即駕車逃逸。

陳姓小貨車車主一早前往開車時，發現有人被撞倒地，趕緊報警，3人分別被送往醫院急救，其中楊、王兩人先後於16日、18日不治，顏男則因頸椎重創，已開刀進行治療。

警方表示，35歲陳姓男子出面自首稱不小心撞到人，但警方調閱監視器後，懷疑陳非駕駛者，隨即以車追人找到蕭姓車主。

酒測值0.51 家屬悲憤

蕭男到案後，第一時間否認開車，警方表明監視器畫面有其身影，蕭才坦承酒駕撞到人，當時酒測值為0.51。

楊男的兒子得知又是酒駕闖禍後表示，原本全家近期要到大陸遊玩，爸爸連衣服都收拾了，沒想到卻等不到那天，痛斥酒駕惡劣。

由於蕭男酒駕涉肇事逃逸，警訊後將他依肇逃、公共危險罪及過失致死罪嫌送辦，檢察官16日複訊後以6萬元交保候傳；陳因替人頂罪，被依偽證罪嫌送辦。

(中國時報)