修法重判別再拖 處罰要即時
行政院已把酒駕修法列入優先法案，法務部也朝酒駕殺人最重判無期、死刑著手修法，但重大酒駕致死案件仍不斷發生，檢方甚至僅6萬交保，一名檢察首長就說，嚴懲酒駕要即時，大陸對酒駕累犯，一律先拘留15天，比修法重判來的有效多了。
法務部昨邀集專家學者召開「刑法研究修正小組會議」提案討論，據了解，與會專家學者認為酒駕撞死人，為了因應民意，確有修法加重刑責必要，但也認為嚴刑峻法非「萬靈丹」。
台中市長盧秀燕則再度宣示「酒駕零容忍」決心，強調維護秩序的強度將會是全國最強，酒駕絕對要重罰，不可寬貸；藍營立委江啟臣也在臉書po文疾呼「優先法案，我們還要等多久？」他說，國民黨團已將酒駕致死修法列為優先法案。
積極推動修法的國民黨立委沈智慧表示，已和律師團及法案助理完成《刑法第185條之3條條文修正草案》，針對酒駕或吸食毒品駕駛動力交通工具再犯肇事致人於死，增列死刑、無期徒刑等法定刑，並在立法院進行法案連署。
她並向民進黨黨團喊話，給國民黨1席司法委員會召委，讓已有提案的「酒駕、虐童致死，可處死刑」法案能有機會排案、通過。
台中高分檢主任檢察官李慶義表示，重法一定有用，將酒駕致死的法定刑度定在10年以上，就會有明顯的遏止效果。
(中國時報)
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