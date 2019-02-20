忠仁樹葬安息 忠義悲喊好想你
亞洲第一對成功分割的連體嬰張忠仁、張忠義，哥哥張忠仁上月底腦幹出血猝逝，家屬昨舉行追思會，弟弟張忠義不時掩面落淚，對於原定今年要舉辦分割40周年畫展，忠義強調，會按計畫幫哥哥實現夢想，未來也會追隨他到各地演講的腳步，讓這份愛繼續傳遞下去。
昨追思會上播放忠仁喜歡的張學友多首歌曲，場面哀戚。因張忠仁生前曾簽下遺囑，希望遺體火化後採取樹葬，為環保盡一份心力，家屬遵照遺願辦理。
追思會前，張忠義感謝外界多年來一直關心他們兄弟，忠義說，哥哥雖然不在他身邊，但哥哥的愛一直圍繞在身邊，未來會代替哥哥實現未完成的夢想仍會幫他實現，未來也會追隨哥哥的腳步全台巡迴演講。
「哥哥我很想你！」回憶起跟哥哥相處記憶最深的事情，張忠義說，921地震當時搖晃很厲害，哥哥隨即撲到他身上給予保護，還輕聲告訴他「弟弟別怕，哥哥保護你」，這段經歷讓在場聽到的人都感到動容。
追思會上也播放忠仁過去錄製廣播節目的片段，張忠仁提到，「分割後才是存活的開始與考驗，我很擔心弟弟身體不好，如果有一天誰先離開，另一半不知是否能承受得住？幸好弟弟有老婆照顧，忠義是我心中的羈絆」，兄弟情深可見一般。
張忠仁1998年起於北市環保局清潔隊擔任內勤雇員，環保局長劉銘龍指出，忠仁工作認真，勇於任事，積極進取，是同事眼中的好同仁、好弟兄，他稱許忠仁雖然身體不便，但他的心靈卻不因為這樣而受禁錮，像一位勇敢的生命鬥士，用自己的成長歷程與生命軌跡，鼓舞並激勵許多人。
(中國時報)
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