貴婦奈奈捲10億 扯上小姑閨密

2019年02月20日 04:09 中國時報 陳柏安／台北報導

貴婦奈奈夫妻涉嫌捲款10億元潛逃至今。《周刊王》調查，有被害人告知檢方，貴婦奈奈的小姑黃千芳與其閨密W女，恐是避險藏金的幫凶，W女可能被列為重要關係人。此外，檢警進入貴婦奈奈老公的辦公室搜索時，發現上千頁內帳早已整齊印好，帳冊出現的83位債主中，不少人是幫派高層，企圖誤導辦案兼報復的心態，相當明顯！

對此，黃千芳至截稿前無回應；W女則說，她是因在診所工作，才認識黃千芳，對於被害人的相關指控「完全沒聽過」，並強調去年11月29日，是她最後一次和黃千芳聯絡。檢警則表示偵查不公開，無法說明相關案情。

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《時報周刊》報導，為了拍攝新單曲MV，創作才子周興哲遠赴英國，卻衰遇「三劫」，幸好有驚無險。《周刊王》本期附贈「E奶甜心」Q匠跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)