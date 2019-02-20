貴婦奈奈捲10億 扯上小姑閨密
中國時報
陳柏安／台北報導
貴婦奈奈夫妻涉嫌捲款10億元潛逃至今。《周刊王》調查，有被害人告知檢方，貴婦奈奈的小姑黃千芳與其閨密W女，恐是避險藏金的幫凶，W女可能被列為重要關係人。此外，檢警進入貴婦奈奈老公的辦公室搜索時，發現上千頁內帳早已整齊印好，帳冊出現的83位債主中，不少人是幫派高層，企圖誤導辦案兼報復的心態，相當明顯！
對此，黃千芳至截稿前無回應；W女則說，她是因在診所工作，才認識黃千芳，對於被害人的相關指控「完全沒聽過」，並強調去年11月29日，是她最後一次和黃千芳聯絡。檢警則表示偵查不公開，無法說明相關案情。
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(中國時報)
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