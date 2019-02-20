高市醉警騎車自摔 記過調地

2019年02月20日 04:09 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

太離譜！高雄市前鎮警分局前鎮街派出所黃姓員警，昨天凌晨酒駕騎車自摔，所幸無大礙，經抽血換算酒測值高達1.24毫克，被依公共危險罪嫌函送高雄地檢署偵辦，由於高市屢傳員警酒駕，警方決定將他記過2次並調整至偏遠地區服務，其直屬主管立即調整為非主管職務。

警方調查，46歲黃姓員警前晚利用休假時間與友人在燒烤店餐敘，席間貪杯飲酒後，昨天凌晨零時許，疑貪圖方便騎機車回家，未料在行經林園區王公路摔倒在地，並醉到不醒人事。

路人路過見狀趕緊報案，救護車將人送醫急救，所幸意識清楚，僅受擦傷無大礙，但抽血換算酒測值為1.24，林園警方事後發現是「自家人」闖禍，通報前鎮警分局著手調查。

高雄市長韓國瑜日前公開疾呼要求警方必須強力取締酒駕，昨對此案表示無法接受，指示警察局全面檢討改進；高市警察局也對黃員祭出行政處分，調往偏遠的六龜分局服務，要求每天執勤8小時，其中6小時排守望崗，每天勤前實施酒測，並追究各級主管行政責任。

此外，高市警察局長李永癸曾提及「酒駕像是路上的不定時炸彈，所以春節期間要請員警化身成為拆彈專家，強力防制酒駕，因為對酒駕零容忍」，拆彈說猶言在耳，如今自家人酒駕，更極為諷刺。

(中國時報)