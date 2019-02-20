文大女生遭撞死 網球A鵬好友
文化大學張姓大二女學生，昨天下午步行通過格致路與愛富二街交叉口，遭一輛公車撞擊跌倒，隨即被前輪輾過，送醫不治，由於張女臉書上有與網球好手謝政鵬有親密互動，謝也曾在去年表示女友提供給他的瑜珈訓練，讓他強化身體機能，拿下好成績，更讓這起車禍意外令人惋惜。
62歲呂姓男子駕駛紅5公車，昨天下午從文化大學旁愛富二街右轉要往格致路下山，途中撞擊正要過馬路的張女。呂稱視線遭擋風玻璃旁的柱子擋住，並無看到學生，乘客感覺車子晃動，直覺撞到人，要求司機停車查看。
意外發生後，張母一人到醫院，得知噩耗，情緒一直無法平復，直到晚間10點都還無法製作筆錄，不能相信女兒正要展開自己的人生，卻因意外而喪失生命。
(中國時報)
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