小豬「別得寸進尺」分手STAGE飄陰謀論
羅志祥（小豬）18日突宣布退出他創立的潮牌STAGE，「因為未來不同生涯規劃，即日起本人全面退出Stage這個品牌，將交由和我一起打拚的兄弟、也是台獅公司的執行長張子文以及董事陳玉慧全權掌舵，也請所有朋友繼續支持STAGE。」但看似和平的宣言，卻暗藏飄散著背叛酸臭的陰謀論。
小豬2006年與友人張子文創辦STAGE，堪稱是台灣藝人跨足潮流界先驅，品牌全球共有7間門市，年營業額粗估上億元。上周小豬在IG突然飆罵「做人不要得寸進尺」，經紀人也寫：「貪惡人總有一天會報應的～再毀謗我身邊的人我一定把事實公告給全世界人知道。」似乎預告了接下來震撼演藝圈及潮流界的風暴。
粉絲拒買STAGE
STAGE於18日發出的聲明表示：「在公司經營的道路上，有幸得羅志祥先生協助，多年前開始投資本公司，雖然沒有實際參與本公司經營，但是對於STAGE服飾品牌推廣、從無到有，到現在成為知名服飾品牌，功不可沒，本公司也深感與有榮焉。」等於將原本頭銜是「老闆」、「創辦人」的小豬，切割成「投資人」、「沒有實際參與本公司經營」；因此盛傳小豬是被踢出團隊，不少粉絲揚言以後再也不買STAGE。
經紀人小霜證實小豬接下來會推出新品牌「Gotnofears」（無懼），不僅退出STAGE，還等於立即宣戰；小豬昨（19日）上傳自己剪完頭髮的照片，並寫：「剪了頭髮，剪掉煩惱，重新開始。」似是對此紛爭的自我喊話，女友周揚青也打氣甜誇：「天啦這素隨家的小可愛！」
不少藝人藉成立潮牌將人氣化為買氣，但藝人潮牌爭議不只一樁，余文樂的「MADNESS」去年因官網寄送說明將台灣、香港、澳門列為國家，引爆大陸網友怒火，他隨後立刻道歉止血；阿信和好友不二良主理的「STAYREAL」，旗下品牌「ROCKCOCO」也曾被指控抄襲，但STAYREAL出示智財局發出的註冊文件證明佐證，打臉爆料。
王陽明收掉門市
近年因潮牌市場飽和、網路購物普及等原因，藝人潮牌也受大環境影響，廖人帥的OUTERSPACE去年底宣布撤掉實體門市，僅在網路販售；STAYREAL則在2017年裁員，而王陽明的「金銀帝國」也收掉門市，改在網路轉型成新品牌。
(中國時報)
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