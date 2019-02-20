小豬有需要鼓鼓必幫忙
鼓鼓（左二）擔任2019爺奶Color Walk 健走大使。
鼓鼓19日受弘道老人基金會之邀，擔任2019爺奶Color Walk健走大使。好友羅志祥（小豬）驚爆退出主理12年的潮牌「STAGE」，他表示有看到新聞，也想起剛出道時沒什麼人認識他，但小豬熱心贊助他很多STAGE的衣服，讓他直到現在都還是感念在心，「無論如何，日後有需要幫忙都會幫，這是必須的。」
過年期間鼓鼓回南部，由於妹妹去年結婚，他也不免被長輩關心起終身大事，他笑說自己僅回：「再緩緩。」就飄去陪小孩玩；也因為妹妹的婚禮，讓不少遠房親戚驚覺鼓鼓是自家人，因此今年過年不少人來跟他要合照。他自豪小孩緣和長輩緣都很好，甚至曾和周遊一起吃過飯，還幫她的合唱團作曲，直誇周遊人很好又可愛。
他透露媽媽最近變得很迷信，除了把他的時鐘掛在錄音室門口讓他差點開不了門，還把家裡鞋子全貼牆站好，今年還到各大財神廟求了10包發財金，讓他猛虧：「求這麼多，到底有沒有發財！」
(中國時報)
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