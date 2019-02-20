八三夭化名九月九進軍大銀幕

2019年02月20日 04:10 中國時報 李承陽 報導

樂團八三夭邁向成軍10年，去年首度在小巨蛋舉行《一事無成的偉大演唱會》，現場氣氛超熱血，讓舞台下曾拍攝《志氣》的導演張柏瑞備受激勵，決定拍攝一部八三夭團員們從地下發跡到主流樂團、結合鐵人三項的勵志故事，他說：「就像我們拍電影找資金一樣，常常一事無成也要堅持。」

去年張柏瑞找了八三夭和經紀公司，雙方碰了4次面，團員們都樂於接受嘗試拍電影，也簽了意向書、音樂授權，片名暫定《鐵人攻蛋》，在討論腳本的過程中，5位團員都希望角色比重能夠平均，原本故事主線在主唱阿璞身上，他卻推說：「都給大家多一點。」

八三夭在片中化身另一組虛擬團，團名敬老又保持原本有數字的邏輯，就叫做「九月九」，劇本中，九月九需透過參加品牌贊助的鐵人三項比賽，才能爭取到在小巨蛋開演的機會，也因為有挑戰鐵人三項的劇情，問及誰的泳技最好，全團公推是阿璞。

這是八三夭首次挑戰大銀幕，大家都相當認真看待，但因去年電影申請輔導金未過，目前計畫暫緩中，張柏瑞表示沒有放棄，還是會找方法讓電影復活。

八三夭經紀人則說：「因為他們一直都在忙演唱會，這會是一個很有趣、新鮮的嘗試，電影跟他們本人一樣很熱血。」對於電影未來的走向也會持續配合導演。

(中國時報)