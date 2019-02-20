「慢慢說」投保千萬耍特技
由利得彙（點點）和沈志方組成的「慢慢說」曾獲第26屆金曲獎最佳演唱組合，他們26日將發行第3張創作專輯《1＋1＜3》，在首波主打〈失眠電影院〉的MV中，點點大秀苦練2年的特技「空中環」，她當天因腸胃炎導致上吐下瀉，仍強忍不適完成拍攝，現場工作人員擔心她體力不支，拍攝全程嚴陣以待，不僅下方加鋪安全墊，還在拍攝前投保千萬保險。
對於高難度的拍攝挑戰，點點說：「好累，我要克制自己不能分心，一直想著下一個動作要做什麼，除了很專心動作外，還要假笑。」她表示接觸空中環才發現，看似優雅的環上運動，其實嚴酷考驗著自己的肌力與體力，加上空中環是很硬的鋼環材質，練習時得用關節的肉夾緊才不會掉下去，每次練習後雙腳都瘀青、疼痛，但她卻正是因為這樣痛與快樂並存的體驗，才深深的瘋狂著迷此運動。
3/23辦新歌演唱會
點點拍MV時登高近1層樓的空中環，大展各項空中環特技，例如飛鳥、搖籃、美人魚等各種高難度動作，讓沈志方打趣說：「今天就太陽馬戲團了。」慢慢說將於3月23日在台北角落文創舉辦《1＋1＜3》新歌演唱會，當天憑新專輯可免費入場。
(中國時報)
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